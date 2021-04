0 Facebook Al Bano pronto a un nuovo tour con Romina Power: “Non ho permesso di distruggermi la vita” Spettacolo 26 Aprile 2021 16:54 Di Sveva Scalvenzi 1'

Presto rivedremo Al Bano e Romina Power assieme. A confessare il nuovo progetto del duo canoro è stato il cantante di Cellino San Marco in un’intervista per il settimanale Di Più Tv.

Al Bano parla della sua separazione da Romina Power

Lui e l’ex moglie saranno in tour dal prossimo 5 novembre e dalla Polonia toccheranno molte città dell’Europa dell’Est “Non vedo l’ora di abbracciare il mio pubblico”, questo il commento di Al Bano. Un appuntamento importante che segnerà una ripartenza dopo tutto questo tempo in cui non ci si è potuti esibire davanti a un pubblico. Al Bano nel corso dell’intervista ha parlato anche della sua separazione con Romina Power.

Il cantante sa bene quanto il pubblico si affezionato a lui e Romina come coppia: “La gente ama vederci assieme, in fondo siamo stati insieme tanti anni. Non ho permesso alla nostra separazione di distruggermi la vita”. Queste le parole di Al Bano, che dimostrano come dopo che la loro relazione d’amore fosse finita, quella professionale dopo un primo periodo sia ripartita, senza pregiudicare il loro successo e la loro carriera.