"Mi fai le corna", poi schiaffi e urla davanti ai figli: denunciato un uomo di 43 anni Cronaca 26 Aprile 2021

Convinto che la moglie lo tradisse l’ha perseguitata per due anni. Un uomo, 43 anni originario di Caserta, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il tutto aggravato dal fatto che le violenze avvenivano davanti ai figli minori.

Accusa di tradimento la moglie e lo picchia

Il quarantatreenne, credendo che la moglie lo tradisse, ha iniziato a minacciarla, offendendola e accusandola di ingannarlo. Oltre alla violenze psicologiche, l’avrebbe anche malmenata più volte, una tortura che si sarebbe perpetuata per due anni.

La donna ha poi denunciato tutto ai carabinieri di Castellarano, che hanno disposto l’allontanamento del coniuge e un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.