Al Bano grande protagonista dell’ultima puntata di Domenica IN. Il cantante è stato ospite di Mara Venier e ha parlato della sua infanzia, dei grandi sacrifici che facevano, della sua famiglia, fino ad arrivare al successo.

L’infanzia difficile di Al Bano

Una storia, quella di Al Bano, che non sono in tanti a conoscere. Il cantante non ha mai fatto mistero di aver avuto un’infanzia poco facile e anche alla Venier ha raccontato com’è stata dura, con la famiglia vivevano: “In una casa con due stanze, un cortile con tanti animali e il bagno fuori. A quei tempi, io mio fratello di siamo ammalati di tifo. Ricordo che nostro padre, per comprare le medicine, dovette vendere in anticipo il vitello“.

Non è mancato un augurio per Romina Power e Loredana Lecciso, le due donne della sua vita: “Gli inizi sono stati tragici. Oggi sogno che Romina e Loredana si siedano e pranzino insieme. Se siete in ascolto, – ha detto rivolgendo un appello – perché non ci uniamo? La vita può essere breve. Vi amo“.