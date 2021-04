0 Facebook Elisabetta Gregoraci confessa: “Per me un grande amore, io e Flavio siamo una coppia anomala” Spettacolo 25 Aprile 2021 18:12 Di redazione 2'

Elisabetta Gregoraci, ospite da Mara Venier a Domenica In, ha parlato della sua vita privata. Immancabili le dichiarazioni su Flavio Briatore, ex marito e padre del figlio Nathan Falco.

“Dopo Briatore voglio un grande amore”. La showgirl calabrese ha rivelato in tv: “Ero molto impaurita all’idea di sposare Flavio Briatore, ero molto giovane. L’ho conosciuto a 24 anni ed ero spaventata dalle nozze. Quando mi sono sposata tutti mi dicevano che saremmo durati sei mesi e che io avevo deciso di dire sì solo per ragioni di convenienza economica. Con tredici anni di vita e un figlio insieme, penso di non dover dare giustificazioni a nessuno. Nuovi amori all’orizzonte? Sono esigente, voglio sentire le farfalle nello stomaco, voglio sentire il vero amore. Corteggiatori ne ho tanti, sono convinta che prima o poi accadrà”.

Mara Venier ha svelato una cosa interessante: “Stamattina ho parlato con Flavio Briatore. E’ ancora molto innamorato di te. Scusa Flavio, ma lo devo dire. Percepisci proprio l’amore”. Elisabetta Gregoraci ha replicato così: “Siamo una coppia anomala. E’ come se non ci fossimo mai lasciati. Ci vogliamo molto bene”.