De Luca da Fazio, la Campania non è al sicuro: “Il rischio è la movida”

Vincenzo De Luca, ospite a Che Tempo che fa da Fabio Fazio, fa alcune rivelazioni sul Covid.

“Siamo in una seconda fase dell’emergenza Covid-19. Abbiamo vaccini e il Paese è stremato, non ce la fa più. Le criticità sono che mancano i vaccini e manca un piano di controllo del territorio specifico delle città. Camminiamo per strada e troviamo tutti in giro. Mancano uomini delle forze dell’ordine in strada. Il problema è la movida. Il rischio è lì”.

“Servono milioni di vaccini, il Governo dorme. La Campania aspetta l’approvazione dell’Aifa per il vaccino Sputnik. Abbiamo ordinato, sei milioni di dosi. Che aspetta l’Italia ad approvarlo? Rischiamo di arrivare a quest’estate senza aver vaccinato le categorie economiche. Faremo vaccinazione di massa sulle isole visto anche che la popolazione del luogo è più esposta alle varianti straniere. Prime le categorie a rischio e poi quelle economiche”.