0 Facebook A Napoli i paletti dei marciapiedi diventano tavolini all’aperto da bar Cronaca 25 Aprile 2021 22:43 Di redazione 2'

L’originalità e l’inventiva dei napoletani è senza misura. Nel centro storico di Napoli infatti, nella zona della Pignasecca, i paletti che delimitano il marciapiede sono diventati degli appoggi per i bar. E’ vietato infatti consumare nei bar ma solo all’aperto.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 26 aprile. È in area rossa la Regione Sardegna. Sono in area arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla.

“Saremo rigorosi nell’applicazione del protocollo anti-Covid, perché se ci fosse una nuova chiusura molte imprese non riaprirebbero. Ribadiamo il nostro no al coprifuoco e che i luoghi Covid free sono essenziali per il turismo”. Lo dichiara il presidente di Confcommercio Campania, Vincenzo Schiavo, commentando così il passaggio in zona gialla della Campania da lunedì.

“E’ un’opportunità – spiega Schiavo – che permette alla nostra regione di avere dei segnali di presunta normalità e consente di rilanciare l’economia delle nostre attività, proteggendone il futuro, che ad oggi è a rischio. Una condizione ordinaria che gli imprenditori della nostra regione meritano per le grandi sofferenze che stanno provando da oltre 410 giorni. Dobbiamo però difendere questa condizione, blindandola affinché non si ritorni più indietro. Per questo motivo da parte nostra abbiamo già ulteriormente sollecitato i nostri iscritti, le nostre attività, ad applicare in modo rigoroso le regole anti-Covid come da protocollo. Sanno bene che se dovessimo chiudere di nuovo per molte imprese non ci sarebbe più neanche la speranza per ripartire. Ai consumatori e ai nostri concittadini, per questo, anche noi esercenti preghiamo di non commettere l’errore madornale di creare assembramenti e di favorire i contagi.