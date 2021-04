0 Facebook Covid in Campania, oggi 1.854 positivi e 21 morti: l’indice di contagio torna sopra il 10% Cronaca 25 Aprile 2021 16:29 Di redazione 1'

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.854 positivi su 17.408 tamponi molecolari esaminati, 158 in meno di ieri con 4.243 tamponi processati in meno.

In percentuale, significa che è positivo il 10,65% dei test, più di un punto percentuale in più di ieri quando l’indice di contagio era al 9,29%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.279 sono asintomatici e 575 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.