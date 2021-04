0 Facebook Peppe Iodice ‘chiama’ Pio e Amedeo prima del Peppy Night Fest: “Napoli e la Campania non si toccano” In attesa del Peppy Night Fest, in onda stasera su Canale 21, l'attore invia un messaggio al duo comico: il botta e risposta è tutto da ridere Spettacolo 16 Aprile 2021 13:44 Di Sveva Scalvenzi 4'

Attesa la sesta puntata del Peppy Night Fest, il nuovo programma televisivo condotto dall’attore Peppe Iodice in diretta dal palcoscenico del Teatro Troisi, che andrà in onda questa sera alle 21 su Canale 21. Tutti da svelare gli ospiti che saranno intervistati dal comico napoletano, dopo la partecipazione di grandi personaggi come il professore Paolo Antonio Ascierto, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il conduttore radiofonico Gianni Simioli, c’è trepidazione per capire chi ci sarà sul palco assieme all’artista partenopeo.

Botta e risposta tra Peppe Iodice e Pio & Amedeo

E mentre il pubblico è in attesa, Peppe Iodice ha regalato ai suoi fan un piccolo assaggio della sua comicità. Coincidenza ha voluto che questa sera anche Pio e Amedeo saranno in onda con la prima puntata di un nuovo programma sulle reti Mediaset, così l’attore napoletano ha voluto fare loro un ‘avvertimento’. In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ha chiarito al duo comico che Campania e Napoli non si toccano. Il risultato? Un botta e risposta tra i tre che è tutto da ridere.

“Napoli e la Campania io non ve le posso proprio dare (…). Il napoletano e il campano se si fanno il tampone dal sangue esce il Peppy Night. Passatemi la dirigenza, a trasparenza, non ho nessun tipo di problema ‘Piersilvio, ci sta pure babbo? Ricoverato un’altra volta? Mi dispiace, qualche altro processo? (…). Fratelli ho la cartina davanti, potete prendervi tutto ma l’importante è che non siano campani e napoletani di nascita, loro vedranno Canale 21“, questa ‘l’intimidazione’ di Iodice che ha lasciato intendere come napoletani e campani questa sera saranno sintonizzati sul Peppy Night Fest perché “è nel loro Dna” .

Immediata la risposta di Pio e Amedeo che in un commento sotto al video hanno scritto: “Peppì…ci dobbiamo rimangiare la parola detta al telefono…un po’ di Campania ce l’abbiamo anche noi con artisti di importante caratura neomelodica (Nico Desideri, Angelo Famao, D’aleo e De Martino sono ospiti da noi)…almen i Quartieri, Furcell e Casert e Avellin c l’e da…anche noi abbiamo bisogno di Napoli e della Campania. Se proprio non puoi vi amiamo lo stesso, tranquillo…un bacio amico nostro“. Non è mancata la controbattuta di Iodice agli amici: “Ragazzi vado adesso al Comune e alla Regione parlo con Luigi de Magistris e Vincenzo De Luca e capiamo come possiamo procedere alla distribuzione. Vi voglio bene assai e stasera….tra Peppy Night e Felicissima sera…ce magnamme e colombiani“.

Peppy Night Fest, la comicità sul palco del teatro Troisi

La comicità a colpi di social e Iodice fa centro ancora una volta regalando un simpatico video ai suoi utenti in attesa dell’ospite a sorpresa di questa sera al Peppy Night Fest. Progetto che nasce da una collaborazione produttiva di Pino Oliva patron del Teatro Troisi, con la Malfi Music di Claudio Malfi e di Canale 21 con l’ Editore Paolo Torino. A fare da spalla al conduttore e one man show ci saranno gli attori Francesco Mastandrea e Francesco Procopio mentre le musiche saranno come sempre affidate alla consolle di Daniele Decibel Bellini. Il programma è ideato e scritto da Lello Marangio & Peppe Iodice un sodalizio fra i due che dura da anni, con la collaborazione ai testi di Marco Critelli. La regia teatrale è di Francesco Mastandrea mentre quella televisiva è di Stefano Traditi. Grafica Max Laezza e foto di Lele Vottis .

Il video di Peppe Iodice per Pio & Amedeo