La sorella di Stefano De Martino si fidanza con un attore di Gomorra: il ballerino dà la benedizione
Spettacolo 23 Aprile 2021

Nuovo amore per Adelaide De Martino, la sorella di Stefano ha ufficializzato la sua relazione con un attore di Gomorra. Si tratta di Emanuele Vicorito, che nella famosa serie televisiva interpretava “‘O pop”.

Chi è il nuovo fidanzato di Stefano De Martino

La sorella di Stefano De Martino, nota da tempo al pubblico, ha pubblicato un post su Instagram in cui di fatto ha reso noto il suo fidanzamento. Adelaide ha condiviso un collage di tante foto in cui lei e Emanuele si baciano e si abbracciano. Le immagini riprendono la coppia in giro per il centro dopo la riapertura dei negozi. La ragazza alla pubblicazione ha aggiunto il commento: “Lunedì uggioso ma almeno hanno riaperto i negozi. E voi come iniziate questa settimana?”.

Il post di Adelaide De Martino ha ricevuto molti like e commenti, in tanti hanno voluto fare gli auguri ai nuovi giovani fidanzatini. Sembrerebbe che anche il fratello Stefano abbia dato la benedizione. Il ballerino è molto legato alla sorella e trascorrono tanto tempo assieme.

Il post di Adelaide De Martino