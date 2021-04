0 Facebook Lacrime nel Napoletano, Francesco cade dalla moto e muore: aveva 26 anni Cronaca 23 Aprile 2021 12:59 Di redazione 1'

Un incidente mortale ha portato via Francesco alla sua famiglia. Il 26enne di Afragola, provincia di Napoli, è caduto dalla moto ed è morto dopo uno schianto avvenuto in galleria in Tangenziale.

Francesco era insieme al fratello Antonio, 23 anni, in sella alla moto Honda 650. Secondo quanto riportato da L’Adige, avrebbe comprato il mezzo pochi giorni fa e i due sarebbero partiti per provarlo. Francesco lavorava presso l’hotel ristorante Vela di Trento e abitava nella zona da sei anni. La vittima, che era alla guida della motocicletta, avrebbe toccato il cordolo con la ruota. Il veicolo sarebbe così caduto, perdendo stabilità. Antonio, rotolando sull’asfalto, è riuscito a cavarsela con qualche graffio mentre Francesco, purtroppo, sbalzato in aria e finito contro la parete del tunnel, è deceduto nell’impatto.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Trento, che hanno effettuato i rilievi del caso, oltre ed ambulanze e mezzi di soccorso.