Brutta notizia per Stefano De Martino e la sua nuova 'fiamma' in vista di 'Amici' Martina Miliddi fatta fuori ad 'Amici'. Secondo alcune indiscrezioni la giovane non dovrebbe essere in tv questa sera. Tra i due ci sarebbe un flirt Spettacolo 17 Aprile 2021

Stefano De Martino è pronto a re-indossare i panni di giudice e a partecipare alla puntata di questa sera di ‘Amici‘. Lo show condotto da Maria De Filippi da tempo è ormai un must di Mediaset.

La prima serata del sabato su Canale 5 è dedicata alla musica e alla danza. Tra i concorrenti c’è quella che è stata indicata come presunta nuova fiamma del ballerino napoletano: Martina Miliddi.

Martina Miliddi fatta fuori ad ‘Amici’

Secondo quanto riportato da Kronic, la giovane sarebbe stata fatta fuori dallo spettacolo. Questa sera, insomma, la Miliddi non dovrebbe esserci in trasmissione. Per le cronache di gossip tra lei e il conduttore Rai, ex di Belen Rodriguez, ci sarebbe una storia.