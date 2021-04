0 Facebook Omicidio Maurizio Cerrato, la moglie Tania: “Mia figlia di 7 anni non lo accetta, la più grande non lo supererà” Cronaca 22 Aprile 2021 11:36 Di redazione 2'

Parla la moglie di Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anni ucciso domenica sera a Torre Annunziata per una lite dovuta a un parcheggio. Un brutale omicidio che ha sconvolto l’intera comunità, avvenuto davanti alla figlia della vittima, che già aveva affidato a un post su Facebook un doloroso sfogo. Adesso ai microfoni della Vita in Diretta è intervenuta Tania Sorrentino.

Parole moglie di Maurizio Cerrato

La donna ha parlato nella giornata di martedì, prima ancora che venissero identificati i cinque presunti soggetti responsabili dell’aggressione in cui Maurizio Cerrato ha perso la vita. Tania Sorrentino aveva detto: “Io voglio che li prendano. Ma devono fare le cose per bene. Voglio essere sicura che vengano presi tutti e che dentro ci restino. Che poi buttino le chiavi“, queste le parole della moglie, precedenti alla svolta nelle indagini. “Sono in ansia, ma non devono avere fretta – ha proseguito Tonia – Non voglio che li prendano per poi vederli fuori dopo due giorni, non è quello che voglio. Per questo ho tanta pazienza, devono fare le indagini. Devono pagare veramente”.