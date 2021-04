0 Facebook Tragico incidente in autostrada: due persone morte carbonizzate, forse padre e figlio Cronaca 21 Aprile 2021 17:26 Di redazione 1'

Incidente mortale questa mattina sulla A29. Nel tragico sinistro sono morte di due persone, si tratterebbe di un padre con il figlio.

L’incidente è avvenuto all’interno della galleria Formosa. L’automoblista ha perso il controllo dell’auto, al km25 della A29, mentre viaggiava da Palermo in direzione Trapani. L’auto, a causa dello scontro con le pareti della galleria, si è incendiata.

Le due persone a bordo sono morte carbonizzate. “Hanno tentato fino all’ultimo di uscire dall’abitacolo e salvarsi, ma non ce l’hanno fatta” racconta una fonte a Tp24. I nomi delle vittime non ancora non sono noti. Sul posto è giunta l’autogru per prelevare l’auto e sono arrivati anche i soccorritori per prelevare i resti delle due persone, con il medico legale. Sul posto anche il pubblico ministero di turno della Procura di Trapani per le indagini di rito.