Napoli, uomo impazzisce: dà fuoco alla camera da letto e prende a pugni moglie e nuora Cronaca 21 Aprile 2021

Un uomo ha dato di matto a Napoli. Ha prima dato fuoco al materasso di casa e poi ha preso a pugni e calci sia la moglie che la nuoca. G.C, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento.

Il 42enne napoletano aveva già precedenti di polizia. Martedì mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Canale ai Cristallini, nel rione Sanità di Napoli, per una segnalazione di lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo in evidente stato di agitazione che stava incendiando il materasso della camera da letto. Dopo aver spento le fiamme, gli agenti l’hanno bloccato accertando che, poco prima, aveva aggredito la moglie e la nuora. Le due donne, in stato di choc, hanno ricevuto le cure del caso. L’intervento provvidenziale della Polizia ha scongiurato così che l’ennesimo episodio di violenza domestica si trasformasse in tragedia.