0 Facebook Dramma ad Eboli, commercialista si spara al petto e muore: lettera d’addio alla famiglia Cronaca 21 Aprile 2021 11:14 Di redazione 1'

Tragedia ad Eboli, comune in provincia di Salerno, nella giornata di martedì. Un noto commercialista di 55 anni si è tolto la vita, sparandosi un colpo di fucile all’interno del bagno della sua abitazione. Intorno alle 13.30 il cinquantacinquenne ha fatto fuoco ed è morto.

Commercialista si toglie la vita a Eboli

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Giunti all’interno dell’appartamento anche i carabinieri della caserma di Santa Cecilia, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Per ora non si conoscono i motivi che avrebbero spinto l’uomo al gesto estremo.

La vittima lascia la moglie e due figli. Sembrerebbe che il cinquantacinquenne abbia lasciato loro una lettera d’addio in cui spiega le ragioni che l’hanno portato a togliersi la vita.