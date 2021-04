0 Facebook Meteo Napoli, pioggia in arrivo ma sta per arrivare la primavera: punte di 25 gradi Meteo 21 Aprile 2021 17:32 Di redazione 1'

Grossi cambiamenti sul fronte meteo per Napoli, dopo due giornate di pioggia che dovrebbero verificarsi dalla tarda serata del 21 aprile, sino al 23 aprile (giornata peggiore giovedì 22), tornerà a splendere il sole. Il temporaneo inverno lascerà il posto alla stagione primaverile.

In arrivo temperature molto calde per le medie di aprile. Da sabato 24 aprile a Napoli le massime andranno via via aumentando sino a toccare il picco di 26 gradi martedì 27. Sono gli effetti del nuovo anticiclone che poterà aria calda su tutto il Sud Italia.