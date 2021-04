0 Facebook Canzone Segreta, ultima puntata dal sapore amaro per Serena Rossi: il flop della finale Spettacolo 21 Aprile 2021 10:58 Di redazione 2'

Finalissima dal sapore amaro per Canzone Segreta di Serena Rossi. Il programma condotto dalla napoletana chiude con il suo peggior risultato stagionale: appena 3 milioni di spettatori netti. Il format non ha pienamente convinto i telespettatori che hanno disertato l’appuntamento settimana dopo settimana. Dai 4 milioni di spettatori alla fine il format ha perso un milione di spettatori.

Serena Rossi ha concluso con un omaggio alle vittime di Covid, dedicando loro “La Cura” di Franco Battiato. Nella serata di ieri, il dato più importante lo realizza Canale 5 grazie al film di Alessandro Siani Il giorno più bello del mondo: 2.5 milioni di spettatori netti per l’11.5% di share.

Nel dettaglio, lo speciale Stasera Canzoni Segrete in onda su Rai1 è stato visto da 3.029.000 spettatori netti pari al 13.5%. Il film di Alessandro Siani, in onda su Canale 5, con Stefania Spampinato, Enrico Ianniello, Giovanni Esposito e Stefano Pesce, ha raccolto 2.499.000 spettatori netti pari all’11.5% di share. Le Iene Show, in onda su Italia1, ha raccolto 1.764.000 spettatori netti per il 10.3% di share. Lo show di Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei è stato visto da 1.689.000 spettatori netti pari al 6.6% di share.