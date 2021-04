0 Facebook Tony Colombo ‘blocca’ il suo profilo, dopo Tina il gesto del cantante insospettisce Spettacolo 20 Aprile 2021 13:37 Di redazione 2'

Tony Colombo avrebbe preso una decisione per il suo profilo Instagram. Il cantante neomelodico, dopo che la moglie ha cancellato tutto il suo storico, avrebbe scelto di rendere il suo account IG privato. Un cambiamento che arriva proprio dopo che lady Colombo ha annunciato di ‘restare connessi’, lasciando intendere che qualcosa bolle in pentola.

Tony e Tina Colombo, mistero sui social

Adesso per vedere post e storie di Tony Colombo il cantante deve accettare prima il suo follower. Fino a questo momento il profilo, invece, sarebbe stato pubblico ed era possibile visionarlo anche se non si era un vero e proprio ‘seguace’. Per intenderci se non si fosse scelto di seguire il personaggio. Qual è il motivo di questa decisione? Tony e Tina hanno sempre condiviso sui loro rispettivi profili molti aspetti della vita privata, ma anche lavorativa. Sono diventati negli ultimi mesi anche influencer, pubblicizzando aziende, negozi e prodotti. Loro stessi avevano detto che in questo modo aiutano tante persone.

Motivo per cui in tanti si stanno chiedendo a cosa sia dovuta tanta segretezza da parte del cantante neomelodico. Che sia una strategia legata alla decisione di Tina Rispoli? Difficile dirlo, negli ultimi giorni in diversi commenti agli unici due post di lady Colombo c’è chi le ha chiesto se fosse incinta. Tony potrebbe voler creare un po’ di segretezza in vista di un annuncio speciale. Anche qui per saperlo non ci resta che aspettare la prossima mossa.