Fermato sul lungomare senza documenti, prende il crick dall'auto e spacca tutto: "Sei uomo?!" Insulta i vigili sul lungomare e spacca tutto con un crick. Un uomo è stato fermato dalla Polizia locale a Napoli: non aveva alcuni documenti Cronaca 20 Aprile 2021 17:18 Di Andrea Aversa 2'

Un controllo come un altro, di quelli ordinari che le forze dell’ordine fanno quotidianamente in città. Specialmente in questo periodo caratterizzato delle restrizioni causate dal coronavirus. Protagonisti gli agenti della Polizia Locale di Napoli.

Questi ultimi hanno fermato un’automobile sul lungomare del capoluogo campano, in via Partenope. Ad insospettire i Vigili urbani è stata la targa straniera della vettura. L’uomo al volante è stato trovato sprovvisto di patente e di regolare autorizzazione che sarebbe servita a circolare con questo tipo di targa.

Insulta i vigili sul lungomare e spacca tutto con un crick

“Sono in giro per lavoro, la mia attività lavorativa si svolge qui in zona“, avrebbe detto questa persona agli agenti. Poi si è scatenata la follia: l’uomo, armato di crick, ha prima insultato e minacciato i vigili e poi spaccato il vetro posteriore dell’auto.

Con questo gesto si è anche ferito ad una mano. Per questo motivo gli agenti hanno dovuto chiamare prima i rinforzi, per cercare di riportare la situazione alla normalità, e poi il 118 per le normali operazioni di soccorso.

Alla fine, secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, la persona fermata è stata denunciata e sanzionata per omissione di documenti, violazione delle norme anti-Covid (non aveva la mascherina) e per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.