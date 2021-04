0 Facebook Muore dopo l’intervento al neo: Roberta operata su un tavolo da cucina Cronaca 20 Aprile 2021 18:04 Di redazione 2'

Roberta Repetto è morta per l’intervento di asportazione al neo. La donna è stata operata su un tavolo da cucina di un centro olistico del quale lei stessa faceva parte, senza anestesia. Dall’operazione sarebbe partito il calvario che ha condotto al decesso della donna, avvenuto un anno dopo presso l’ospedale di Genova, per la degenerazione del melanoma plurimetastatico.

Per i carabinieri di Genova infatti, proprio l’asportazione del neo e le successive conseguenti omissioni da parte dei due indagati avrebbero un rapporto causale diretto con lo sviluppo di numerose metastasi che hanno portato poi alla morte della giovane. Il tessuto infatti non sarebbe stato sottoposto ai previsti esami istologici che avrebbero permesso di arrestare il diffondersi della patologia nonostante la donna lamentasse dolori. A condurre l’operazione chirurgica, Paolo Oneda, medico di chirurgia generale dell’ospedale di Manerbio che collaborava da tempo con il centro di diffusione delle scienze olistiche “Anidra” di Borzonasca fondato e diretto da Vincenzo Paolo Bendinelli, presidente e guida spirituale anche lui finito in manette oggi. La vittima, figlia dell’ex sindaco di Chiavari Renzo Repetto, si era avvicinata al centro Anidra e alle scienze olistiche già da molti anni tanto che lì era diventata anche istruttrice di Tai Ji Quan, Qi Gong e di Yoga.

Per i familiari una volta entrata nell’orbita del centro, Roberta sarebbe stata coinvolta a pieno e si sarebbe allontanata da amici e parenti per abbracciare totalmente gli insegnamenti del ‘Maestro’. Per questo sia al momento della verifica del neo sia dopo quando accusava dolori insistenti si sarebbe fidata dei due indagati. Per gli inquirenti, alla comparsa dei dolori e del primo linfonodo “i due avrebbero omesso di indirizzarla verso specifiche cure mediche”, tranquillizzandola sulla sua guarigione. “Le hanno detto che era segno della risoluzione del conflitto” e che “stava drenando la parte tossica” spiegano gli inquirenti. Le condizioni della donna però sono peggiorate. Solo su richiesta dei familiari Roberta è stata trasferita all’ospedale di Lavagna e poi al San Martino di Genova dove è morta il 9 ottobre 2020.