Bambina muore soffocata a 6 anni: Giorgia non riesce a ingoiare il pezzo di cotoletta

E’ morta con un pezzo di cotoletta in bocca, non riusciva ad ingoiare. La piccola Giorgia Arcuri, 6 anni, è deceduta lo scorso lunedì in seguito a difficoltà respiratorie dovute al soffocamento. Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, la bimba era a cena con la famiglia quando è avvenuto il dramma.

I genitori, notando quello che stava accadendo, hanno quindi cercato immediatamente di aiutarla, senza però riuscirci. Giorgia è stata così trasportata in ospedale, ma anche l’intervento dei sanitari si è purtroppo rivelato inutile. Dopo una notte trascorsa in Rianimazione, la piccola non ce l’ha fatta e ieri mattina è spirata.

La notizia della morte della bimba ha scosso l’intera città infatti anche il sindaco, Vincenzo Voce, con un post sui social, ha voluto esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia a nome di tutta la comunità crotonese.