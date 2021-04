0 Facebook Immagini di Corona ferito e soccorsi in casa, arriva il chiarimento: “Si confonde la realtà” Spettacolo 19 Aprile 2021 21:23 Di redazione 3'

Le immagini di Fabrizio Corona con una ferita al braccio e il volto insanguinato, pubblicate sulle stories Instagram dell’ex re dei paparazzi, hanno fatto il giro dei media. A essere pubblicato, come scritto da Vocedinapoli.it, è stato una parte di un video girato prima che Corona fossa ricoverato in ospedale e poi trasferito in carcere. Erroneamente c’è chi ha creduto che si trattasse di un nuovo ferimento, ma in realtà erano riprese passate.

La verità sulle immagini del ferimento di Fabrizio Corona

Facile cadere nell’equivoco poiché non c’erano molte spiegazioni come didascalia. Come da noi specificato, però, erano spezzoni successivi a quel video che lo stesso Corona pubblicò tempo fa, in cui minacciava di farsi del male se i giudici non lo avessero ascoltato. Poche ore dopo la pubblicazione di quelle immagini è arrivata la risposta sul profilo Instagram dell’ex re dei paparazzi.

A parlare è l’ufficio stampa di Corona, che ha chiarito cosa fossero quelle immagini:

“Buongiorno,

occorre ricordare che Fabrizio Corona sta bene ed oggi ha ripreso l’iter terapeutico interrotto prima di questo ultimo arresto. Per quanto concerne il post odierno è riferito all’accaduto del giorno dell’arresto. In tale video – tanto per far bene capire di chi stiamo parlando – Fabrizio rasserenava con l’ultimo barlume di lucidità telefonicamente un collaboratore.

Alcuni giornalisti che dovrebbero cambiare mestiere, senza nemmeno chiamarci senza nemmeno verificare gli accaduti, hanno come al solito travisato il tutto e scritto articoli impropri degni dei peggiori giornaletti acchiappa click.

Si continua così a cercare a tutti i costi il becero intrattenimento quando noi come ufficio stampa di Fabrizio Corona, stiamo cercando di raccontare i fatti raccontando Fabrizio per la sua umanità.

Abbiamo riportato temi che stanno a cuore a Fabrizio: i detenuti, le carceri… Ma questo stranamente non ha fatto alcuna notizia…

Tutti abbiamo imparato che la stampa influenza le decisioni… Qui si continua a confondere la realtà con l’intrattenimento giocando con la vita e scelte sofferte di un uomo che in questo momento rappresenta la sofferenza di tante persone nelle stesse condizioni alle quali desidereremmo dedicare il giusto spazio e le quali desideremmo aiutare attraverso l’esperienza NEGATIVA CHE NON SI PUO’ CANCELLARE di Fabrizio Corona”.

