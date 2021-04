0 Facebook Fabrizio Corona, le immagini delle ferite in casa con soccorsi e Polizia: “Ho perso molto sangue” Spettacolo 19 Aprile 2021 11:30 Di redazione 2'

Fabrizio Corona ha condiviso nuovamente le immagini di quando si è ferito da solo nel suo appartamento di Milano. Inizialmente poteva sembrare che si trattasse di un nuovo episodio di autolesionismo, ma in realtà dovrebbero essere i video degli attimi che hanno preceduto il suo ricovero in ospedale prima e rientro in carcere poi. A dimostrarlo ci sarebbe una telefonata che si ascolta in una delle stories in cui l’ex re dei paparazzi dice: “Adesso vado a curarmi, poi vado in carcere”.

Le immagini di Fabrizio Corona ferito

L’ex re dei paparazzi è tornato agli arresti domiciliari e aveva condiviso scene di serenità familiare ben lontane dalle immagini di un ferimento e di tutto quel sangue per terra. Corona ha più volte detto che sta combattendo una battaglia e probabilmente ha scelto di condividere quegli spezzoni di video proprio per far vedere a quanto può arrivare la disperazione di un uomo.

Nei filmati condivisi si vede molto sangue per terra, Corona con il volto tumefatto, gli operatori del 118 che lo medicano e gli agenti di Polizia che attendono. Dovrebbe trattarsi dei momenti che hanno proceduto il video, che ormai tutti conosciamo, in cui l’ex re dei paparazzi si butta per terra davanti al suo palazzo perché non vuole essere portato via.