0 Facebook Ragazzo di 17 anni muore giovanissimo: Giovanni raccontava la terribile battaglia News 19 Aprile 2021 21:30 Di redazione 1'

Un’ennesima vita spezzata dal male del secolo, quella di Riccardo Coman, ragazzo di 17 anni che aveva raccontato la sua terribile battaglia su Instagram e TikTok.

Il 17enne, originario di Bergamo, era qualche anno che lottava contro il cancro e nelle scorse ore purtroppo è deceduto. Riccardo è stato un esempio per tanti mostrando cosa significa lottare ogni giorno contro la malattia.

È stato capace di trovare la forza d’animo per ironizzare e tentare di non far soffrire troppo la sua famiglia e i suoi amici. Il ragazzo era molto amato per lo spirito e il coraggio dimostrato e, come raccontano i suoi conoscenti, era sempre di buon umore.