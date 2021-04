0 Facebook Fabrizio Corona, la dedica alla mamma appena uscito dal carcere Cronaca 15 Aprile 2021 19:56 Di redazione 2'

Fabrizio Corona, è tornato a casa. Dopo le ultime settimane trascorse nel carcere di Monza, i giudici hanno deciso che può continuare a scontare la sua pena attraverso la detenzione domiciliare.

Fabrizio Corona, la dedica alla mamma appena uscito dal carcere

Una richiesta che la mamma di Fabrizio aveva urlato a gran voce, di far tornare presto il figlio a casa, in modo che potesse continuare le cure delle quali ha bisogno. Appena mamma Gabriella ha appreso la notizia ha infatti così esordito:“È stata la cosa giusta da fare. Sono felicissima, non vedo l’ora di riabbracciarlo”.

Anche Fabrizio ha voluto dimostrare tutto il suo amore per la mamma, postando, poco dopo il suo rientro a casa, un commovente video sul suo profilo Instagram, nel quale stringe a sè la mamma in un commovente abbraccio. La didascalia del post riporta una semplice frase ma acarica di commozione: “Dignità…Grazie mamma”.

Le immagini sono quelle di qualche settimana fa, quando fu portato via dalla polizia, davanti agli occhi disperati di Gabriella Priviera. Da quel giorno la donna, ospite di diverse trasmissioni televisive, si è sempre battuta per far valere i diritti di suoi figlio e riportarlo a casa.