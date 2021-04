0 Facebook Dolore ad Aversa per la scomparsa di Filomena Vitolo, madre di tre figli Cronaca 19 Aprile 2021 12:00 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Aversa, è deceduta Filomena Vitolo. Madre e moglie di 59 anni, lascia il marito e i tre figli Giorgio, Filippo e Raffaele. La donna era ricoverata all’ospedale di Caserta e purtroppo il suo cuore ha smesso di battere.

Addio a Filomena Vitolo

Non si conoscono le cause del decesso, ma la notizia della morte di Filomena Vitolo si è diffusa velocemente sui vari gruppi social legati al territorio di Aversa, lasciando attonite le tante persone che conoscevano lei e la sua famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi ha voluto ricordare che madre straordinaria e moglie amorevole fosse la cinquantanovenne: “Associazione via DONIZETTI n14 si stringe al dolore del famiglia Fabozzo Luigi e i figli Giorgio, Filippo e Raffaele per la perdita della cara Filomena Vitolo. Condoglianze”, queste e molte altre le parole.

La salma di Filomena arriverà questo lunedì pomeriggio al cimitero di Aversa dall’ospedale di Caserta dove sarà effettuata, alla presenza di pochi familiari, la Santa Benedizione.