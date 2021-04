0 Facebook Impugna un martello e uccide la moglie di 39 anni: presenti anche i figli in casa Cronaca 19 Aprile 2021 13:17 Di redazione 2'

Ancora un femminicidio. E’ avvenuto a Pove del Grappa, in provincia di Vicenza. Un uomo, muratore di 51 anni, ha ucciso la moglie, 39 anni, a martellate. La furia omicida sarebbe scoppiata al termine di una lite, ma è ancora in corso la ricostruzione dell’accaduto.

Donna uccisa a martellate dal marito

Il cinquantunenne ha colpito la coniuge più volte e poi ha chiamato i carabinieri, raccontando ciò che aveva fatto. In casa erano presenti anche i figli della coppia di 13 e 9 anni, ancora non è chiaro se abbiano assistito all’omicidio della madre. La famiglia, di origini albanesi, viveva nel piccolo comune del Vicentino e sembrerebbe che non aveva mai avuto problemi con la comunità.

Sul luogo sono giunti i carabinieri di Bassano che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e a repertare l’arma del delitto. Il cinquantunenne, nonostante fosse in evidente stato di choc, ha già parlato con gli inquirenti. I figli, invece, sono stati allontanati dall’appartamento e affidati a una coppia di parenti. Sconvolta la comunità del piccolo paese dove si conoscono tutti. La zona antistante alla casa è stata interdetta al passaggio pedonale e veicolare.