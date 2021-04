0 Facebook Piera Maggio parla a ‘Quarto Grado’: “Denise conosceva i suoi rapitori” Piera Maggio parla a 'Quarto Grado'. La mamma di Denise Pipitone è stata ospite della trasmissione Mediaset 'Quarto Grado' Cronaca 18 Aprile 2021 13:54 Di redazione 2'

Rivelazioni e indiscrezioni in merito al caso di Denise Pipitone. A parlarne la mamma, Piera Maggio ospite di ‘Quarto Grado‘, trasmissione Mediaset in onda su Rete 4 e condotta da Gianluigi Nuzzi.

La Maggio ha detto che a rapire Denise non sarebbero stati dei rom. Infatti per la madre della piccola, sua figlia conosceva i rapitori e che questi ultimi sapevano benissimo come muoversi. Questo il racconto fatto i collegamento con lo studio televisivo.

Piera Maggio parla a ‘Quarto Grado’

“Forse la bambina è stata data ai rom successivamente, ma chi ha preso mia figlia sotto casa sapeva quello che faceva. Denise non era solita dare confidenza agli estranei. Probabilmente aveva già visto le persone che l’hanno portata via“, ha affermatola Maggio.

Ha poi aggiunto: “Chi ha fatto questo aveva intenzione di farlo: non è stata una cosa improvvisata. Lei non stava giocando fuori casa, da sola sul marciapiede. Aveva quattro anni ed era nell’androne, con il cugino e mia mamma. A un certo punto ha rincorso il suo cuginetto e da lì non ha più fatto ritorno a casa. E’ successo quello che non doveva succedere, perché i bambini non si toccano“.

Infine: “Ci sono stati degli errori nelle indagini che purtroppo non si possono più recuperare alcuni errori sono stati commessi per negligenza, altri di proposito e altri ancora per incompetenza. Non si può scegliere il luogo dove far succedere le tragedie. E questa cosa è avvenuta in una provincia dove forse non si aspettavano il rapimento di una bambina… e magari non c’erano delle persone esperte che sapessero come muoversi“.