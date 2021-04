0 Facebook Lo schianto e la caduta sull’asfalto, il dolore della comunità per l’addio a Francesco Marmo Chi è la vittima dell'incidente mortale a Baia Verde. Si chiama Francesco Marmo il giovane che ha perso la vita a causa del sinistro avvenuto ieri Cronaca 18 Aprile 2021 13:25 Di redazione 1'

Era a bordo del suo scooter, per cause ancora da accertare si è scontrato contro un’automobile. Forse un impatto frontale, uno schianto così violento da sbalzare il suo corpo sull’asfalto. Così ha perso la vita Francesco Marmo.

Il giovane, 16 anni, è rimasto vittima di un tragico incidente avvenuto ieri tra Baia Verde e Castel Volturno. Francesco, originario di Caivano (località dell’area Nord metropolitana di Napoli), viveva nella provincia di Caserta.

Chi è la vittima dell’incidente mortale a Baia Verde

La triste notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto due comunità. Enorme il dolore di chi lo conosceva, tanti i messaggi d’affetto dedicati a lui e la sua famiglia. “Non ci sono parole che la terra ti sia lieve da forza a tua mamma ciao Francesco“; “Mamma mia non si può concepire perché la vita in certi casi è così crudele. Riposa in pace, che Dio ti accolga fra le sue braccia“.