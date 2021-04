0 Facebook Lutto a Mugnano, è morto il giovane Vincenzo Pugliano Cronaca 18 Aprile 2021 16:21 Di redazione 1'

La brutta notizia ha gelato l’intera comunità di Mugnano, località in provincia di Napoli. È deceduto il giovane Vincenzo Pugliano, aveva solo 20 anni. Come riportato da Teleclub, la vita del ragazzo sarebbe stata stroncata da un brutto male. Tanti i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia.

È morto Vincenzo Pugliano

Solare, in gamba e per bene, Vincenzo è ricordato con amore da tutti coloro che lo conoscevano. Sarebbe morto poche ore fa. I funerali del 20enne si svolgeranno domani alle ore 10.30, presso la parrocchia San Biagio di Mugnano. Vincenzo ha lasciato i genitori e una sorella.

“Non ti dimenticheremo mai“, “Vincenzo, come si fa ad accettare la tua morte. Mi avevi detto che sarebbe passato tutto. Perché? Dai forza alla tua famiglia sono distrutti“, “Non si può accettare! Non mi dimenticherò mai di te e di tutte le risate che ci siamo fatti! Riposa in pace“, hanno scritto gli amici.