È morta Tiziana Del Vecchio, lutto a Maddaloni per la sua scomparsa È morta Tiziana Del Vecchio. La triste notizia ha gettato nello sconforto la città in provincia di Caserta. La donna vittima del covid Cronaca 18 Aprile 2021

Non ce l’ha fatta Tiziana Del Vecchio. La donna figlia del noto medico Giovanni è deceduta. La triste notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Maddaloni. La famiglia Del Vecchio, infatti, è originaria e vive nella località in provincia di Caserta. Secondo quanto riportato da Teleclub, la donna è deceduta a causa del coronavirus.

Tiziana è deceduta ieri sera e non aveva neanche 50 anni. Molto amata e conosciuta, la vittima è ricordata con affetto da tutti coloro che la conoscevano. Donna in gamba, solare e per bene, Tiziana mancherà a tutti. Forte la solidarietà dimostrata alla sua famiglia.

“Ho appena appreso dell’ennesima vittima di Covid. Va via una persona perbene e di grande educazione. Ciao Tiziana Del Vecchio rip”, ha scritto il già candidato sindaco Giuseppe Razzano. “Tiziana, persona buona e di cuore, amava tanto la sua città ed era sempre presente alle varie manifestazioni culturali e sociali. In tanti l’hanno ricordata sui social.Amava molto i suoi genitori Era molto attenta in tutto quello che faceva. Ricordo i bei momenti trascorsi nella nostra associazione a Cappuccini eri sempre sorridente,ti porterò’ sempre nel cuore cara Tiziana“, è il ricordo di un amico.