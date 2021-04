0 Facebook È morto Mario De Luca, era il ‘Gigante buono’ dei panini È morto Mario De Luca. La triste notizia ha sconvolto il Vesuviano. La vittima era titolare del loclae 'Sciuè'. Tanti i messaggi per lui Cronaca 18 Aprile 2021 16:34 Di redazione 2'

A Pomigliano d’Arco questa di oggi non è una domenica normale. Anzi, lacrime e dolore hanno caratterizzato la giornata dell’intera comunità. Il motivo è stato quello di una triste notizia: la morte di Mario De Luca, noto a tutti come il ‘Gigante buono dei panini‘. Il 49enne stroncato dal covid aveva un locale conosciuto a Napoli e provincia: Sciuè.

È morto Mario De Luca

Tanti i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia. Conosciuto da tutto, Mario è stato ricordato dagli amici come una persona buona, in gamba, dedita alla famiglia e al lavoro. Un sostegno per tutti coloro che volevano un consiglio. Sui social la notizia è diventata virale e non si contano i post dedicati al ‘Gigante buono dei panini‘.

Il post su Facebook

Con estrema rassegnazione dobbiamo comunicarvi che Mauro, l’amico di tutti, il gigante buono, la nostra roccia, ci ha lasciato qualche ora fa causa Covid! Speravamo che grazie alla sua irrefrenabile tenacia, superasse anche questa sfida.

Siamo ancora increduli e sappiamo che sarà difficile girarsi e non trovarlo più alle nostre spalle, pronto a dispensare consigli… sempre pronto a rimboccarsi le maniche, a correre in cucina, a far assaggiare le novità che la mente aveva appena partorito o a condividere gli ingredienti di un panino! Per tutti noi resterà per sempre Mauro Sciuè, il gigante buono!