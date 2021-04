0 Facebook Incidente mortale a Baia Verde, la vittima ha 16 anni Incidente mortale a Baia Verde. Il sinistro nelle vicinanze di Castel Volturno. Ha perso la vita un ragazzo molto giovane Cronaca 17 Aprile 2021 21:08 Di redazione 1'

L’impatto è stato molto violento. Lo scooter si è scontrato con un’automobile. A bordo un ragazzo di 16 anni che a causa dello schianto è stato sbalzato sull’asfalto. Poi ha perso la vita. La tragedia questo pomeriggio.

È accaduto tutto a Baia Verde, vicino Castel Volturno. Come riportato da Il Mattino, per la giovane vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono infatti giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla.

Incidente mortale a Baia Verde

Arrivate anche le forze dell’ordine che hanno provveduto ad avviare i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dell’incidente.