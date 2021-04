0 Facebook Caroline Smith attacca Stefano De Martino ad ‘Amici’ Caroline Smith attacca Stefano De Martino ad 'Amici'. Scintille in studio a Canale 5 al talent show condotto da Maria De Filippi Spettacolo 18 Aprile 2021 15:58 Di redazione 2'

Ancora polemiche ad ‘Amici‘. Lo spettacolo che da anni è principe della prima serata del sabato sera continua a scatenare polemiche. Al centro delle discussioni sempre lei: Martina Miliddi. Quest’ultima sostenuta da Stefano De Martino, è invisa agli altri giudici. La questione si è inasprita da quando è iniziata a girare l’indiscrezione di un presunto flirt tra lei e l’ex di Belen Rodriguez.

Ieri Martina è stata eliminata, la vicenda con relative sfide, ha acceso gli animi tra Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Stefano De Martino e Carolyn Smith. Proprio quest’ultima ha lasciato ai suoi profili social un duro attacco al ballerino e conduttore napoletano.

Caroline Smith attacca Stefano De Martino ad ‘Amici’

“Mi dispiace, non posso stare zitta. Non parlo dell’esibizione, ma delle dichiarazioni fatte in studio. Caro Stefano, perché dici che nessun ballerino può fare il Charleston? Far from the truth! La carica istintiva della musica jazz, unita all’eccentricità dei passi, dovette infatti sembrare ai benpensanti, più che una liberazione dagli schemi precedenti in nome di una nuova spontaneità, una sorta di delirio collettivo.

Non potevano certo immaginare che il charleston era solo il punto di partenza di un’evoluzione del ballo – o meglio di una rivoluzione – che nata dall’incontro con la musica afroamericana avrebbe generato nell’arco di qualche decennio fenomeni quali il boogie woogie e il rock n roll e Jive, wing, smooth etc’. Il Charleston si è sviluppato nel Ballroom e Latin World. Poi, inoltre, il Charleston è ballato da uomini e donne. Non solo donne. Per finire, la coreografia poteva essere modificata senza problemi e senza perdere nulla. Gentilmente informati prima di dire inesattezze. Non sottovalutare il mondo del Latin America International style“.