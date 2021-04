0 Facebook La lite, l’inseguimento in casa e gli spari: così Annamaria è stata colpita dal marito Cosa è successo ad Annamaria Ascolese. La donna è stata ferita a colpi d'arma da fuoco dal marito carabiniere che si è poi tolto la vita Cronaca 17 Aprile 2021 12:43 Di redazione 1'

Erano entrambi originari di Sarno, località in provincia di Salerno. Vivevano a Marino in provincia di Roma ed è proprio in casa loro che è andata in scena la tragedia. Ieri pomeriggio Antonio Boccia e la moglie Annamaria Ascolese hanno litigato furiosamente.

Secondo quanto riportato da Roma Today non era stato altro che l’ennesimo litigio. Ma questa volta l’epilogo è stato drammatico. La lite, gli insulti e le urla. Poi l’inseguimento in casa, con Annamaria che ha provato persino a scappare dal balcone.

Cosa è successo ad Annamaria Ascolese

Ma la fuga è stata fermata dai colpi d’arma da fuoco esplosi dalla pistola d’ordinanza del marito. Perché Antonio, 56 anni, era un carabiniere. Il militare dopo aver ferito la donna si è tolto la vita sparandosi al petto. Ora Annamaria, 49 anni, lotta tra la vita e la morte in ospedale.