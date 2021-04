0 Facebook Amedeo Grieco ricorda la madre in tv e scoppia in lacrime Amedeo Grieco ricorda la madre in tv. È tutto andato in scena a 'Felicissima sera', il nuovo show andato in onda su Canale 5 Spettacolo 17 Aprile 2021 11:20 Di redazione 2'

Risate e tanta commozione sono andate in scena ieri sera a ‘Felicissima sera‘, lo spettacolo in onda in prima serata su Canale 5. Lo show che ha visto nei panni di conduttori, per la prima volta, Pio e Amedeo, duo comico molto amato dal pubblico.

Sarà stata l’emozione del momento, ma c’è stato un attimo della trasmissione dove la simpatia ha lasciato spazio alle lacrime. Amedeo Grieco ha voluto ricordare mamma Rosa, 56 anni e scomparsa circa un anno fa.

Amedeo Grieco ricorda la madre in tv

Tutto è accaduto quando sul palco, dopo che Maria De Filippi ha presentato il duo di attori e showman in stile ‘C’è posta per te‘, è salito il papà di Amedeo. Queste le sue parole dedicate alla donna che non c’è più:

“La mia mamma è partita prima e questa cosa mi fa incazzare. Invece di stare qua a impettirsi di orgoglio per questa prima serata, non c’è. E io tutti i giorni sono incazzato perché si perde le cose, forse se le guarda e non dice niente. Manca tutti i minuti e chi ha questa mancanza può solo condividere con me. Mi sarebbe piaciuto farle fare qualche figura di mer**, adesso ancora più perché mi ha lasciato da solo“.

Anche Pio D’Antini, che con Amedeo e la sua famiglia è cresciuto, ha voluto ricordare la donna: “Sono sicuro che mamma Rosa, perché per me è una seconda mamma, si starà facendo un sacco di risate da lassù. Perché poi era bastarda come noi“.