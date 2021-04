0 Facebook Follia a Casamicciola Terme, la fidanzata lo lascia e lui per punizione investe sua madre con l’auto Cronaca 16 Aprile 2021 15:52 Di redazione 1'

Cinque anni di tormenti, minacce e violenze fisiche e psicologiche. Questo è quanto una giovane ragazza di 2o anni, è stata costretta a subire da parte del fidanzato, prima di trovare il coraggio di denunciare tutto.

I Carabinieri della Stazione di Forio d’ Ischia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, del Gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di un 22enne di Casamicciola Terme.

Lei voleva lasciarlo, a quel punto il ragazzo ha investito, nel centro di Forio, la madre della ex fidanzata, provocandole lesioni guaribili in 10 giorni. L’ episodio ha convinto la ragazza a denunciare tutta la storia. Ai carabinieri la ventenne ha raccontato che da anni il giovane esercitava nei suoi confronti pressioni psicologiche e violenze fisiche. Il 22enne le controllava i messaggi sul cellulare, costringendola a restare in casa e a non frequentare i suoi amici.

Dopo 5 anni di torture, la ragazza ha avuto il coraggio di denunciare e di fare arrestare il suo ex.