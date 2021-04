La generosità di Diego Armando Maradona è cosa che tutti conoscono, ma a sentir parlare l’avvocato di Matias Morla, Maucio D’Alessandro, pare che el pibe de oro avesse davvero un grande cuore quando si trattava di amici e familiari. Secondo quanto riferito dai media argentini pare che el diez abbia fatto regali davvero esosi ai suoi cari.

Tutti i regali di Maradona ai familiari

Doni, prestiti, aiuti per un valore che si aggirerebbe intorno ai cinque milioni di dollari. D’Alessandro in un programma televisivo argentino ha assicurato che negli ultimi cinque anni della sua vita Maradona “era una macchina che spendeva”. Dopo ha specificato l’ingente somma di denaro che Maradona avrebbe dato a familiari ed amici.

“Negli ultimi 5 anni della sua vita ha speso per i suoi familiari e i suoi amici più di cinque milioni di dollari, oggi avrebbero il valore di 750milioni di pesos”. Il legale ha poi specificato che funzioni aveva Morla in queste spese: “Maradona gli dava istruzioni precise a Matias, alcune anche contro la sua volontà”. Infine D’Alessandro ha aggiunto che tutte le donazioni rese pubbliche dell’ex calciatore non sarebbero le uniche. “Se tutte le donazioni di Maradona fossero rese note, ci sarebbero molte persone che si imbarazzerebbero”.