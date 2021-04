0 Facebook Nocera Inferiore, Sarno e Salerno: protocollo d’intesa in nome di Domenico Rea Cultura 14 Aprile 2021 19:50 Di Cristina Siciliano 3'

Nella mattinata di oggi, 14 marzo 2021 alle ore 10:30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Nocera è stato firmato il Protocollo d’Intesa per le attività di promozione e ricerca su Domenico Rea. Si sono uniti il Comune di Nocera Inferiore, il Comune di Sarno e il Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università di Salerno (DIPSUM) . All’evento oltre ai rappresentanti degli Enti coinvolti è stata presente anche Lucia Rea, figlia del celebre scrittore Domenico Rea. Tale sottoscrizione permetterà di ampliare una profonda conoscenza di “Mimì” nato a Napoli cento anni fa e vissuto a Nocera Inferiore per lungo tempo.

Il prossimo 8 settembre, si festeggeranno i cento anni dalla nascita del grande Domenico Rea. Ed è proprio con tale protocollo d’intesa in nome di Domenico Rea che si cercherà di rendere giustizia al grande scrittore. L’interazione dell’amministrazione comunale è quella di “costruire insieme ai suddetti enti un programma organico di attività culturali”.

“Oggi è una splendida giornata ed essere uniti sotto il nome di Domenico Rea è davvero molto importante. Per questo motivo il ciclo di iniziative sarà realizzato in sinergia facendo onore ad uno dei più grandi intellettuali”. – ha affermato il sindaco di Salerno Giuseppe Canfora.

“Proprio in questo periodo di pandemia, dove prevalgono insicurezza e paure, chiusure individualistiche e frammentazione sociale, la cultura non deve essere accantonata. Contrastare questo processo significa soprattutto investire nello sviluppo della conoscenza. Per cui, quest’iniziativa deve essere uno strumento per promuovere la coesione e l’inclusione sociale e delle nuove generazioni.” – ha sottolineato il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese.

In rappresentanza del Dipartimento degli studi umanistici dell’Università di Salerno è intervenuto il professore Vincenzo Salerno. Il professore Vincenzo Salerno ha ricordato che: “sia nell’Università di Salerno che alla Federico II di Napoli, si terranno incontri celebrativi su Domenico Rea ed una mostra ospitata dalla Fondazione Formentini Mondadori che avrà luogo a Milano incentrata sulla figura di Mimì con carte e fotografie“.

Nell’intervento di Lucia Rea, è stato ribadito l’amore per Nocera da parte dello scrittore Domenico Rea, ricordando episodi della sua infanzia e di come egli aveva accortezza anche nel descrivere una semplice foglia di quel luogo. Per sugellare i cento anni di Mimì saranno organizzate numerose iniziative culturali a livello territoriale.

L’obiettivo del protocollo

L’obiettivo del protocollo è incentrato sull’organizzazione di convegni scientifici dedicati alla letteratura italiana, internazionale moderna e contemporanea. Con il protocollo d’intesa in nome di Domenico Rea saranno organizzate attività seminariali e di formazioni per studenti delle scuole secondarie ed universitarie. Inoltre, saranno previsti anche progetti di alternanza scuola-lavoro per studenti delle scuole secondarie ed infine, ci saranno eventi e manifestazioni culturali.