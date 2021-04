0 Facebook Campania, vaccini verso l’esaurimento: rischio chiusura centri per domani Cronaca 12 Aprile 2021 14:07 Di redazione 1'

In Campania potrebbero chiudere i centri vaccinali per esaurimento di farmaci. E’ questa la notizia riportata dall’ANSA sulla situazione che potrebbe presentarsi per la Regione. Proprio in questa mattinata Vincenzo De Luca ha lanciato un ultimatum al generale Figliuolo, annunciando che qualora non dovessero arrivare le dosi, è pronto a prendere seri provvedimenti.

Quanti vaccini sono stati somministrati in Campania

L’esaurimento dei vaccini in Campania si evince dall’ultimo dato aggiornato alle 07.10 sul sito del Ministero. Si legge che la Regione è all’85,4% dei vaccini somministrati, nello specifico sono state somministrate 1.093.358 dosi delle 1.280.755 ricevute. Dunque, con le vaccinazioni di questo lunedì è molto probabile che si esaurisca tutta la fornitura campana e nella giornata di martedì potrebbero chiudere i centri vaccinali per carenza del farmaco.

La prossima spedizione è attesa per mercoledì con 148.000 dosi di Pfizer e a meno che non arrivi una spedizione d’urgenza per la giornata di domani, i centri potrebbero restare chiusi martedì.