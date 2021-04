0 Facebook Covid-19 in Italia, il bollettino di questa domenica: 15.746 nuovi casi e 331 decessi Cronaca 11 Aprile 2021 17:42 Di redazione 1'

Sono 15.746 i nuovi casi di Coronavirus secondo quanto comunicato dal bollettino della Protezione Civile. 331, invece i decessi nelle ultime 24 ore. Un dato che sembra stabile se si considera che ieri erano stati registrati 17.567 nuovi casi.

Bollettino Covid in Italia dell’11 aprile

Gli attualmente positivi ammontano a 533.005, con un decremento di 80 unità rispetto a ieri. I guariti/dimessi sono ora 3.122.555, con un incremento di 15.486 unità. I deceduti salgono complessivamente a 114.254.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, i ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3.585 (-3 rispetto a ieri), con 175 ingressi nelle ultime 24 ore, e i ricoverati con sintomi sono 27.251 (-403 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare ammontano a 502.005.