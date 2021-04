0 Facebook De Luca, è scontro con il Governo: “Senza vaccini non presenzieremo all’incontro Stato-Regioni” Scontro De Luca - Governo. Il Governatore ha ribadito che la Campania procederà nel vaccinare per categorie economiche dopo gli over 80 Politica 12 Aprile 2021 12:58 Di redazione 3'

Il Governatore Vincenzo De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno lasciato spazio a pochi dubbi: il Presidente della Regione Campania è pronto allo scontro con il Governo nazionale. Il tema è quello dei vaccini.

Scontro De Luca – Governo

La campagna di vaccinazione, lo sputnik e il numero di dosi: un fiume in piena quello rappresentato da De Luca. Il Governatore ha ribadito che sul vaccino russo la Campania andrà avanti, così come nel vaccinare i cittadini – dopo gli over 80 – secondo il criterio delle categorie economiche. Infine la ‘minaccia’: “Se non arriva il numero giusto di dosi da destinare alla Campania, non ci presenteremo all’incontro Stato-Regioni“.

L’avvertimento al Governo

“Se per aprile non arrivano in Campania i duecentomila vaccini in meno che ci hanno sottratto nei tre mesi che abbiamo alle spalle prenderemo misure clamorose: non parteciperemo più alle riunioni della conferenza Stato – Regioni perché non intendiamo più essere presi in giro. Bisogna superare il primo scandalo che e’ la mancata distribuzione vaccini in Campania ed è una vergogna che la regione con la più alta densità abitativa in Italia abbia meno vaccini di altre regioni“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Benevento. “La Campania dovrebbe ricevere il 9,6% di vaccini in base alla popolazione, ne riceve il 7,2%. Siamo l’ultima regione a ricevere vaccini rispetto alla popolazione e questo è uno scandalo. E’ evidente che questo determina un rallentamento“.

Il messaggio al Generale Figliuolo

“La Campania è stata una regione tra le più rigorose d’Italia, ma una cosa è il rigore altro è la stupidità. Ho appena finito di parlare con il commissario Figliuolo al quale ho detto che una volta completati gli ultra ottantenni e i fragili noi non intendiamo procedere per fasce di età. Dedicheremo la struttura pubblica a curare i fragili e le persone anziane ma lavoreremo anche sui settori economici perché se decidiamo di andare avanti solo per fasce di età, quando avremo finito le fasce di età l’economia italiana sarà morta“. Cosi il governatore della Campania Vincenzo De Luca a Benevento.

Sputnik e l’Italia che dorme

“Dobbiamo superare lo scandalo che riguarda il letargo di Aifa“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che già più volte nei giorni scorsi ha caldeggiato una pronuncia dell’Aifa sul vaccino russo Sputnik. “Quando ho fatto il contratto per acquistare lo Sputnik – ha spiegato De Luca – ho dovuto ascoltare una serie di bestialità anche da parte di colleghi presidenti di Regione. Adesso tutti rilevano che non abbiamo i vaccini. Che stiamo aspettando per fare la verifica dello Sputnik? Un mese fa, quando abbiamo firmato il contratto, apriti cielo, adesso leggiamo che la Baviera, la regione più ricca della Germania, fa il contratto per Sputnik e che la Germania apre la trattativa per 20 milioni di dosi di Sputnik. E l’Italia dorme in piedi“.