Weekend di folla sul lungomare di Napoli, tanta gente in strada: multate 37 persone Cronaca 11 Aprile 2021 18:17 Di redazione 2'

Primo weekend in cui parchi e lungomari cittadini sono aperti. E’ scaduta, infatti, l’ordinanza regionale che imponeva la chiusura dei luoghi maggiormente a rischio di assembramenti, tra questi c’era chiaramente anche via Partenope.

Gente in strada a Napoli

E in questo fine settimana sono tante le persone che si sono riversate in strada, complice anche due belle giornate – quella di sabato e questa domenica – che hanno spinto le persone a uscire di casa per fare una passeggiata. Così com’era avvenuto ieri, anche in questo pomeriggio c’è tanta gente che ha affollato il lungomare napoletano, molte le persone nella zona degli chalet a Mergellina.

Numerosi i controlli effettuati. Nella zona del lungomare Caracciolo 255 persone sono state identificate nella giornata di sabato, 37 delle quali sono state sanzionate per inottemperanza alle misure anti covid poiche’ trovate fuori dal proprio domicilio senza valida motivazione.; I controlli sono stati effettuati dagli agenti del Commissariato San Ferdinando e dai militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando provinciale della Guardia di Finanza. Inoltre, sono stati sanzionati due chioschi in via Caracciolo per aver effettuato vendita da asporto oltre le ore 18.