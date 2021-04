0 Facebook Tragedia a Succivo, si sente male sotto la doccia: donna muore a 65 anni Cronaca 11 Aprile 2021 18:32 Di redazione 1'

Una donna di 65 anni è deceduta mentre si trovava sotto la doccia. E’ accaduto in un appartamento in via Cavaliere Eugenio Perrotta a Succivo, in provincia di Caserta.

Dramma a Succivo, donna colta da malore sotto la doccia

La sessantacinquenne era entrata in bagno per fare una doccia e proprio mentre era nel box è stata colta da un malore che l’è stato fatale. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, per la donna non c’era più nulla da fare, era ormai deceduta. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

La tragica notizia si è diffusa velocemente a Succivo, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la donna.