11 Aprile 2021

12 persone al ristorante nonostante le chiusure imposte dalle normative anti-Covid. Procedono senza sosta in tutta la provincia i controlli straordinari dei Carabinieri disposti dal Comando Provinciale di Napoli. A Pozzuoli, i militari della locale compagnia hanno presidiato le arterie principali ed effettuato svariati controlli anche nell’ambito delle verifiche del rispetto delle normative anti-contagio.

Ristorante a Pozzuoli aperto

Durante le operazioni i carabinieri hanno sanzionato complessivamente 20 cittadini. Tra questi 12 clienti di un ristorante a Pozzuoli in via Arco felice vecchio. Quando i militari sono entrati nel locale hanno trovato le persone al loro interno in barba alle normative vigenti.

Il titolare stava consentendo la consumazione dei pasti in violazione delle norme anti-covid. Per il ristoratore è stata disposta anche la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni.