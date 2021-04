0 Facebook Orrore in provincia, ragazzini fanno a pugni incitati dagli amici: “Vai vai continua” Cronaca 10 Aprile 2021 18:50 Di redazione 2'

Ancora immagini di violenza sul web. E’ diventato virale in poche ore un video che sarebbe stato girato a Capodrise, comune in provincia di Caserta, in cui si vedeono due ragazzini fare a pugni violentemente mentre in sottofondo ci sono gli amici a incitarli.

Non è un incontro di box, eppure i due protagonisti del video se le danno di santa ragione. Non si comprende se tra i due ci sia stata una lite o se si tratta solo di un terribile gioco. A denunciare l’accaduto è stato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli: “Sta diventando virale un video girato presumibilmente a Capodrise, in provincia di Caserta, che immortala due giovanissimi che fanno a pugni istigati da un gruppo di amici che riprendono la scena. Uno dei due ‘pugili’ è evidentemente in difficoltà e subisce senza reagire la violenza del suo coetaneo. In sottofondo parole che spronano a colpire più forte da parte dei presenti a questa barbarie. Abbiamo deciso di inviare questo video alla Polizia Postale e alle autorità cittadine per le verifiche del caso. Vogliamo capire esattamente quando e dove sia avvenuto l’episodio e chi ne abbia fatto parte. Se dovessero arrivare conferme sulla sua veridicità, ci troveremmo di fronte a un nuovo caso mostruoso di incitazione alla violenza sul web. Un fenomeno che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupante sul quale ritengo si debba intervenire in modo rapido e deciso”.

E’ questo l’ennesimo episodio di violenza nel giro di poche ore, nella giornata di venerdì un gruppo di minori ha malmenato un mendicante davanti a un supermercato a Eboli. Una escalation di episodi del genere che desta particolare preoccupazione.

