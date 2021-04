0 Facebook Vergogna ad Eboli, branco di ragazzini accerchia e aggredisce mendicante Cronaca 10 Aprile 2021 14:55 Di redazione 2'

Ancora un episodio di violenza da parte di una baby gang. E’ avvenuto a Eboli, in provincia di Salerno, nei pressi del supermercato Pam. Un gruppo di ragazzini ha aggredito un mendicante di origini africane che chiede le elemosina in strada.

Il povero uomo era davanti al supermercato provando a racimolare qualche spicciolo quando un gruppo di all’incirca una decina di ragazzi l’ha accerchiato e malmenato. Uno della gang aveva al guinzaglio un cane di grossa taglia che aizzava contro il povero mendicante. I giovani dopo aver malmenato l’uomo sono scappati via.

I dipendenti del supermercato hanno assistito alla scena e sono immediatamente intervenuti a prestare soccorso all’uomo, hanno allertato i carabinieri che sono giunti sul posto e hanno raccolto alcune testimonianze. I militari hanno immediatamente avviato un’indagine per risalire ai responsabili della brutale aggressione. La vittima, invece, è stata condotta al pronto soccorso, dove medici l’hanno medicato. L’uomo ha ricevuto cinque punti di sutura e una prognosi di sette di giorni di riposo.

Sono stati individuati grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti in zona, alcuni dei minori che hanno partecipato all’aggressione. Nonostante i ragazzi avessero il volto coperto da cappuccio e mascherine, i carabinieri ne hanno identificato tre di eta’ compresa tra i 14 e i 17 anni. Per loro e’ scattata una denuncia per lesioni personali in concorso e sono stati deferiti alla Procura per i minorenni di Salerno. Sono ancora in corso le indagini per dare un nome al resto del ‘branco’ che ha aggredito il nigeriano.