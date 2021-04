0 Facebook Io al posto delle reginetta delle papi girl Noemi Spettacolo 9 Aprile 2021 13:03 Di Juanuaria Piromallo 4'

Ma vi rendete conto!!! Le altre girls non stanno certo a guardare: Glamour, fashion, mariti inutili, toy boy e molto di più…ma sopratutto cornetti scaccia/sfiga.

Attenzione c’è l’Innominata che semina zizzania e scompiglio che quasi quasi, fa rima con…ditelo voi il nome! O vedete la puntata…

Frecciate al peperoncino. Amiche, forse, ma solo per esigenze di copione. Finte amiche? Tutte contro tutte? Tutte contro Lei, l’Innominata. Senza andare a scomodare l’Innominato manzioniano.

In coro le Real HouseWives di Napoli, il docu/reality in onda da oggi sulla piattatorma Discovery + per cinque puntate.

New entry: la sottoscritta Donna Marchesa con il tir di congnomi Januaria Piromallo Capece Piscicelli dei duchi di Montebello sono entrata a metà corsa, un cavallo si è azzoppato e hanno chiamato me per sostituire la puledra ribelle, l’ex Papi Girl, Noemi Letizia, che comunque non “gode” più della benedizione alla corte del Berlusca.

Io e Noemi lontane anni luci, come formazione, età, interessi, motivazioni. Ma la vera protagonista è lei, Napoli, in tutta le sue meraviglie e sfaccettature con i suoi palazzi barocchi e ville con vista. “Noi tutte, RHW ( acronimo per Real HouseWives) davanti a tanta bellezza, siamo solo sbiadite comparse. Volevo che passasse lo spirito della mia partecipazione: rilancio di Napoli e del Sud post covid…”, chiosa januaria, che già dalle pagine del Fattoquotidiano.it titolare della rubrica Trash Chic, è appunto abituata a mescolare il trash con il glam, l’alto e il basso.

Il Sud ha bisogno del Nord ( troupe e piglio imprenditoriale milanese che fa capo alla lady della televisione italiana Fatma Ruffini). Ma è sopratutto il Nord ad aver bisogno del Sud. Provate a immaginare un Real Housewives grigio come la nebbia padana? Le compagne di avventura sono Daniela Sabella, Simonetta De Luca, Raffaella Siervo, Stella Giannicola, e l’altra new entry Alessandra Parlato. Una costellazione di bellezza, glamour, savoir faire e savoir vivre. Ognuna di loro ha il suo stile che non passa inosservato.

C’è, Raffaella Siervo, la bella imprenditrice di perle e coralli di Torre del Greco, moglie di un noto chirurgo estetico ( ma è anche l’unica che confessa di non essere ricorsa a nessun ritocchino). Non aspettatevi di certo la stessa sincerità dall’Innominata. Anticipazione: Raffaella ci invita nella sua villa spalancata sul mare con un tramonto che si tuffa nel bicchiere. L’Innominata non si presenta e ci manda a dire che siamo orride, che non siamo alla sua altezza… E siamo solo all’inizio…

Daniela Sabella, collega di carta stampata, organizzatrice di eventi nella splendida villa di famiglia. Daniela si è messa pure dall’altro lato delle telecamera ed è diventata produttrice di una serie tv “Narcositalia” in uscita a breve. La sua casa di produzione è la Montecarlo Film . Il Realtity punta su il valore della lealtà, il senso di rivalità che spesso è insito nelle donne ( ahahah, capito l’antifona), l’ironia e a prendersi con leggerezza. “Da alcune compagne di quest’avventura ho imparato in maniera inversa: che l’eleganza non è negli abiti firmati ma nel modo con cui tratti gli altri. L’eleganza è quando avresti molto da dire ma scegli di stare in silenzio”, chiosa la Sabella.

E poi c’è lei l’Innominata, la gallina coccodè… Scoprirete chi è vedendo il reality. “Sullo sfondo, Napoli dove si vive perennemente dentro ‘na jurnata ‘e sole anche quando piove ( oddio sembro De Luca/Crozza)”, conclude Januaria che in questi giorni è presente in libreria con il volumetto “Loro di Monte di dio” ( editore Guida) scritto a quattro mani con Antonella Esposito. Gagliardi. Prossima candidata a RHW? Chissà…

