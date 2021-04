0 Facebook Riaperture, le parole di Vincenzo De Luca: “Lo vogliamo tutti, ma bisogna che si acceleri con le vaccinazioni” De Luca parla delle riaperture. Le parole del Governatore della Regione Campania sui vaccini e le prossime riaperture. Si parla anche di Sputnik Politica 8 Aprile 2021 13:45 Di redazione 2'

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. L’occasione è stata la visita al centro pubblico regionale per l’autismo sito in Irpinia, a Sant’Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino.

Il Governatore ne ha approfittato per parlare di sanità e quindi dell’emergenza causata dal coronavirus. Nello specifico i giornalisti hanno chiesto al Presidente il punto sulle vaccinazioni e le possibili prossime riaperture.

De Luca parla delle riaperture

“Noi vogliamo aprire tutto e per sempre. – ha affermato De Luca – L’obiettivo è quello di immunizzare quante più persone possibili e garantire a tutti il vaccino. Noi vogliamo uscire dall’incubo covid entro l’autunno ma se continuiamo ad essere così lenti con la campagna di vaccinazione, la vedo davvero dura“.

Poi le conclusioni sul vaccino russo Sputnik: “Noi ci siamo mossi in modo regolare e legittimo secondo i poteri che ha la regione. – ha detto il Governatore –L’Ema e l’Aifa si sbrighino nel valutare il vaccino Sputnik. Sui vaccini, e nello specifico su Astrazeneca, è andata in scena una comunicazione scandalosa che sta solo spaventando le persone. E ricordo che la Campania sulla distribuzione delle dosi e sul numero di personale sanitario è la Regione più penalizzata d’Italia“.

Il video con le dichiarazioni di De Luca –