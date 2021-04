0 Facebook Orrore nel Casertano, arrestato sacerdote per abusi su minori Cronaca 8 Aprile 2021 16:05 Di redazione 1'

Pagava ragazzini in cambio di rapporti sessuali con lui. Questa è la pesante accusa mossa nei confronti di Gianfranco Roncone, ex sacerdote di Presenzano, in provincia di Caserta, sospeso dalla Curia alla Vigilia dello scorso Natale.

Dopo l’apertura di un’inchiesta nei suoi confronti per abusi sessuali ai danni di minori, don Roncone è stato arrestato. Attualmente si trova ai domiciliari per induzione alla prostituzione. Per i magistrati il sacerdote avrebbe pagato dei minori per avere rapporti sessuali con lui. Derubricata, invece, l’accusa di violenza sessuale.

Il sacerdote attraverso i suoi legali, Dario Mancino e Renato Iappelli, continua a respingere ogni accusa. Gli avvocati di don Gianfranco Roncone fanno sapere, attraverso una nota, che il sacerdote verrà ascoltato dagli inquirenti. L’avvocato Mancino annuncia un appello al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca dei domiciliari.